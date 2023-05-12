إعلان جدة.. توقيع "اتفاق مبادئ" بين الجيش السوداني والدعم السريع

أعلن في مدينة جدة السعودية، مساء الخميس، التوقيع على "اتفاق مبادئ" أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع، وذلك في إطار المساعي المبذولة لإنهاء الأزمة في السودان.

وأكد الجانبان الموقعان على الاتفاق ترحيبهما بمساعي أصدقاء السودان والتزامهما بسيادة البلاد، وأن أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما.

وشدد الجانبان على الامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية، واتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، علاوة على الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.

وتضمن الاتفاق بين الجيش وقوات "الدعم السريع" السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة، والالتزام بالإجلاء واحترام المرافق العامة والخاصة في السودان.

ونص "إعلان جدة" على التزام الجيش و"الدعم السريع" بحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة في السودان، واعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

واتفق الجانبان على الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات لبقاء المدنيين على قيد الحياة في السودان، وكذلك الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.