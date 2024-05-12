تعليق مصري "نادر" على اتفاقية السلام مع إسرائيل

أصدر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، تعليقا نادرا على اتفاقية السلام التي أبرمتها بلاده مع إسرائيل في 26 مارس/ آذار 1979.

وقال شكري إن اتفاقية السلام مع إسرائيل "خيار استراتيجي"، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري.

وجاءت تصريحات شكري ردًا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية التي وقعت قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المصرية مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، بثته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.

وقال شكري: "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عامًا، وركيزة السلام الرئيسة في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".

وأكد أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري".