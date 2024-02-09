ضربات جديدة للقوات الأمريكية البريطانية على مواقع ميليشيا الحوثي بالحديدة

شنت القوات الأمريكية – البريطانية، مساء الجمعة، هجمات صاروخية جديدة على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة، المطلّة على ساحل البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن الهجمات التي يُعتقد أنها صاروخية انطلقت من القطع العسكرية البحرية التابعة للقوات الدولية المشتركة، استهدفت معسكر قوات الدفاع الساحلي بمديرية الصليف الساحلية، شمال غرب محافظة الحديدة، بصاروخين اثنين.