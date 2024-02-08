غارتان تستهدفان مواقع لميليشيات الحوثيين في الحديدة
شنّت القوات الأمريكية والبريطانية، مساء الأربعاء، غارتين جديدتين على مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين، في محافظة الحديدة المطلّة على مياه البحر الأحمر، غرب اليمن.
وبحسب مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، فإن الغارتين استهدفتا محيط ميناء "رأس عيسى" النفطي، الواقع في مديرية الصليف، شمال غرب محافظة الحديدة.
وذكرت المصادر أن الطائرات ما زالت تحلّق في سماء محافظة الحديدة.
ونالت محافظة الحديدة الساحلية، نصيبًا واسعًا من الضربات الأمريكية البريطانية منذ انطلاقها، في الـ12 من يناير/تشرين الأول الماضي، مستهدفة مواقع عسكرية، ومنصات إطلاق الصواريخ، والرادارات الساحلية، إضافة إلى معسكر قوات الدفاع الساحلي، على مدى الأيام الماضية.
ومنذ بدء الحرب في غزة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، "تضامنًا مع الفلسطينيين في القطاع".