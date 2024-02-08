غارتان تستهدفان مواقع لميليشيات الحوثيين في الحديدة

شنّت القوات الأمريكية والبريطانية، مساء الأربعاء، غارتين جديدتين على مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين، في محافظة الحديدة المطلّة على مياه البحر الأحمر، غرب اليمن.

وبحسب مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، فإن الغارتين استهدفتا محيط ميناء "رأس عيسى" النفطي، الواقع في مديرية الصليف، شمال غرب محافظة الحديدة.

وذكرت المصادر أن الطائرات ما زالت تحلّق في سماء محافظة الحديدة.