بلينكن يعلق حول الهدنة في غزة خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس تؤتي ثمارها في ظل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدات الإنسانية، معبراً عن أمله في استمرارها.
وأضاف للصحفيين خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في تل أبيب "هذه العملية تؤتي ثمارها وهي مهمة ونأمل في استمرارها".
ولفت بلينكن إلى أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشدة في حقها في الدفاع عن نفسها وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجددا"، في إشارة إلى هجوم حماس على جنوب إسرائيل الذي تسبب في اندلاع حرب غزة.