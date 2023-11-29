هدنة إسرائيل وحماس.. فسحة لعب وأمل لأطفال غزة

يقول عمر، الذي نزح من مخيم جباليا شمال غزة إلى مخيم النصيرات في جنوب القطاع، لـ"إرم نيوز" : "سئمنا الحرب والقصف وأصوات القذائف والصواريخ، لذلك جئنا إلى هنا لنلعب ونغني أغنيتنا المفضلة (سطلانة)".

وإلى جانب عمر يقف صديقه يوسف الذي استذكر موقفًا طريفًا قبل الحرب، وقال: "في إحدى المرات كنّا في الصف الدراسي وكان عمر يجلس بجانبي وبصوت مرتفع كان يغني سطلانة ودخل الأستاذ الفصل وهو يغني، وبدلًا من أن يعاقبه جعله يغنيها كاملة أمام جميع طلاب الفصل، ضحكنا كثيرًا وقتها".

يقول يوسف: "أنا أيضًا نزحت من مخيم جباليا بعدما شهدنا عدة ليالٍ دامية جرّاء القصف الذي لم يكن يتوقف لحظة واحدة، ما اضطر والدي لاتخاذ قرار بالنزوح إلى جنوب وادي غزة، حيث مشينا على الأقدام مسافة 25 كيلومترًا وسط الجثث والدمار الهائل والدبابات الإسرائيلية، وجئنا إلى هنا عندما علمنا أن هناك أرجوحة يمكنها أن تنسينا بعضًا مما تعرضنا له".

سامي طفل آخر جاء إلى المكان بحثًا عن فرصة للعب، يقول: "قطعت 5 كيلومترات مشيًا على الأقدام عندما اتصل بي ابن خالي يوسف لإخباري أن هناك أرجوحة في مخيم النصيرات، ما جعلني آتي مسرعًا".

ويضيف سامي، في حديثه لـ"إرم نيوز": "لقد شعرنا ببعض الأمان خلال أيام الهدنة وحاولنا ولو بشكل بسيط ممارسة جزء من الألعاب التي حرمنا القصف الإسرائيلي منها، كلعب كرة القدم أو لعبة الاستغماية وقضاء وقت أكبر مع أولاد الحارة والأصدقاء".