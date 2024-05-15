على صلة بحماس.. الأردن يحبط مؤامرة إيرانية - إخوانية

قال مصدران أردنيان مطلعان إن الأردن أحبط مؤامرة يشتبه أن إيران تقف خلفها لتهريب أسلحة إلى المملكة، وذلك لتنفيذ أعمال تخريبية، عن طريق خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس.

وأشار المصدران إلى أن الأسلحة أرسلتها فصائل موالية لإيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

وأضافا أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس، بحسب "رويترز".

وتأتي المؤامرة والاعتقالات، والتي لم ترد أي تقارير بشأنها قبل ذلك، وسط توترات شديدة في الشرق الأوسط جرّاء الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ضد حركة حماس.

وتشكل حماس جزءًا من "محور المقاومة" المناهض لإسرائيل الذي تتزعمه طهران ويضم عدة فصائل متحالفة معها.