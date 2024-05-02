وسط تراجع "إخوان المغرب".. حزب "الأحرار" يكتسح الانتخابات الجزئية

اكتسح حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي خاضها منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة.

وأرجع مراقبون ذلك إلى ثقة الشارع المغربي بمرشحي "الأحرار"، وتراجع شعبية "إخوان" عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية".

وتمكن حزب "الأحرار" (وسط ليبرالي) من استقطاب أصوات الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية، واختراق معاقل خصومه السياسيين وعلى رأسهم حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي قاد الحكومتين السابقتين للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وحصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة التي جرت قبل أيام في دائرة "فاس الجنوبية" على 9767 صوتاً، متقدماً على حزب "العدالة والتنمية" (معارض) الذي حصل على 3854 صوتاً، بينما حلّ حزب "الاتحاد الاشتراكي" (معارض) ثالثاً بحصوله على 2642 صوتاً.

وتمكن "الأحرار"، قبل أيام، من اكتساح نتائج الانتخابات الجزئية في الدائرة الانتخابية "الدروة" بإقليم برشيد.

وتكرر السيناريو نفسه في أغلب نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في وقت سابق بمجموعة من الأقاليم والمدن المغربية.

ويرى مراقبون أن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، راهن على نتائج هذه الاستحقاقات لاختبار شعبيته الانتخابية ومدى قدرته على منافسة الخصوم من جهة، ومن جهة ثانية إسكات الأصوات التي تتهمه دائماً عقب كل فوز بـ"استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين".

وعقب ظهور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية، الأخيرة، ندّد حزب "العدالة والتنمية" بما وصفه بـ"الممارسات المشينة وغير الديمقراطية التي قامت بها بعض الأحزاب بشكل مكشوف ومفضوح، من شراء للذمم، وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية، والسطو على إرادة المواطنين والمواطنات، مستغلين في ذلك ظروفهم الصعبة"، على حد تعبيره.