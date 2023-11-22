عسكرة البحر الأحمر.. لهيب حرب غزة يمتد عبر الإقليم

شكّل إعلان الحوثيين اختطاف سفينة شحن في البحر الأحمر؛ بحجة أنها مملوكة لإسرائيل، إنذارا بشأن توسع الصراع في غزة عبر الإقليم، وما قد يترتب على ذلك من تبعات تهدد الأمن في أحد الممرات الحيوية للتجارة الدولية.

وأعلن الحوثيون، الأحد الماضي، السيطرة على "غالاكسي ليدر"، واقتيادها لشواطئ اليمن والتحفظ على طاقمها نصرة لغزة، إلا أن إسرائيل نفت أن تكون السفينة التي تديرها شركة يابانية تابعة لها أو يوجد على متنها أي من حاملي جنسيتها، مع أن تقارير إخبارية ربطتها برجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار.

ويتمتع البحر الأحمر بأهمية استراتيجية كونه ممرا حيويا للتجارة الدولية، وحلقة وصل بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، من خلال ربطه بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وبحر العرب، وهذه الأهمية تجعل التوترات الجارية ذات تأثيرات يتجاوز مداها أطراف الصراع المباشرة، الأمر الذي دفع بعض المعلقين لتوقع أن تكون لحادثة الاختطاف تداعيات كبيرة.

وبقدر ما تؤثر مثل هذه الحادثة في التأمين على التجارة، وتؤدي لارتفاع الأسعار عالميا، فإن بعض القراءات التحليلية تذهب إلى أنها قد تؤثر أيضا في توجهات الدول المطلة على الممر المائي؛ لجهة التحرك لحماية مصالحها.

وتُطل على البحر الأحمر تسع دول هي مصر والسعودية والسودان والأردن واليمن وجيبوتي والصومال، ثم إريتريا وإسرائيل، وكانت الأخيرة بالفعل قد نشرت فيه، مطلع نوفمبر الجاري، زوارق حربية، بعد أن أعلن الحوثيون استهدافها بمقذوفات صاروخية، ضمن ردود الفعل على حرب غزة.