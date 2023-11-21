تقرير: تساؤلات حول نهاية حرب مجهولة في غزة "حتى للإسرائيليين"

ويُضاف إلى ذلك تحديد نوع القيادة المطلوبة لدى كلا الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، القادرة على تجنب التصعيد، وتخفيف الصراع، والانخراط في مفاوضات سلام تقود إلى حل دائم يحقن الدماء ويُعيد الأمن والاستقرار للجميع.

واستشهد التقرير بمقابلة رئيس الأمن الإسرائيلي السابق عامي أيالون، الذي بدأ خدمته العسكرية في عام 1963 واستمر في قيادة البحرية الإسرائيلية ومن ثم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت"، إذ قال: "لا توجد اليوم صورة واضحة في إسرائيل حول ما يحدث في اليوم التالي، وأن هذا خطأ فادح".

ويرى "أيالون" أن مهمة إسرائيل يجب ألّا تقتصر على معالجة الإخفاقات الأمنية التي سبقت السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فحسب، بل يجب أن تقدم مستقبلًا سياسيًّا يحظى بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.

وأكد التقرير حتمية وقف إسرائيل للتصعيد في الضفة الغربية من خلال التصدي بجدية لعنف المستوطنين المتطرفين.

وكما يتعين على إسرائيل، أن تعمل مع شركائها الدوليين لتدريب وتوسيع قوات الأمن الفلسطينية، التي تتعاون حاليًّا مع القوات الإسرائيلية لحفظ الأمن في الضفة الغربية، حتى تتمكن في نهاية المطاف من السيطرة على غزة.

المصدر: مجلة "فورن أفيرز" الأمريكية