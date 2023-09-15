قيادات الحرية والتغيير يحذرون من تشكيل حكومتين في السودان
حذرت قيادات سياسية في تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الخميس، من توجهات قادة الصراع المسلح نحو تشكيل حكومتين في البلاد، وهو ما أعتبروا أنه "يُعني تقسيم السودان".
والتحذيرات جاءت تعليقا على خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، الذي لوح فيه بتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قواته وعاصمتها الخرطوم، حال أقدم قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، على تشكيل حكومة في مدينة بورتسودان.
وجاءت التحذيرات على لسان القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، والمتحدث باسم القوى جعفر حسن، إلى جاني عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان.
وكانت الكتلة الديمقراطية في السودان، قد أعلنت رؤية جديدة لحل الأزمة السودانية، تحت عنوان "إعلان أسمرا"، تتضمن وقف فوري للقتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وفقاً لاتفاق جدة.
وطالب بتشكيل هيكل لفترة الانتقالية يتمثل بمجلس سيادة بسلطات وصلاحيات سيادية على أن يتكون من 9 أعضاء (5 مدنيين و4 عسكريين) يمثلون أقاليم السودان مع مراعاة تمثيل المرأة، ويرأسه القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون نائبه من المدنيين ويمثل الأعضاء الآخرين الأقاليم، بحيث يحدد الدستور الانتقالي سلطات المجلس وصلاحيات على مبدأ الفصل بين السلطات.