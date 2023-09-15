قيادات الحرية والتغيير يحذرون من تشكيل حكومتين في السودان

عندما هددنا العسكريون بالإنقلاب حذرنا من هذه الخطوة ودعونا للوحدة والاستعداد للمواجهة لحماية البلاد والانتقال، وقتها قال عدد مُقدر من الناس أن هذا ابتزاز من القوى المدنية والسياسية للاستمرار في السلطة.

وعندما كانت طبول الحرب تقرع حذرنا من ذلك مجدداً، فردوا علينا بأن هذه

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