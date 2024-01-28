فرنسا تعلّق مساعداتها للأونروا في الربع الأول من 2024

أعلنت فرنسا، الأحد، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة في الربع الأول من عام 2024 بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة، والجهات المانحة الرئيسة، من خلال ضمان مراعاة جميع متطلبات شفافية المساعدات والأمن".

وإذ أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، أضافت باريس التي منحت الأونروا 60 مليون يورو العام 2023 أنها تريد الانتظار "حتى توضح التحقيقات التي بدأت، في الأيام الأخيرة، الحقائق بشكل كامل، وأن تكون مشفوعة بإجراءات ملموسة".

واتهمت إسرائيل، الجمعة، العديد من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وسارعت الولايات المتحدة الى إعلان تعليق تمويلها للأونروا، تبعها عدد من الدول، من بينها: ألمانيا، وأستراليا، وإيطاليا، وفنلندا، وبريطانيا.

وتنتظر دول أخرى مثل سويسرا الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.

ومن جهتها، ردت الأونروا على الفور على الاتهامات الإسرائيلية بإنهاء عقود الموظفين المعنيين، ووعدت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت الاتهامات، إلا أن إسرائيل أعلنت رغم ذلك اعتزامها منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.