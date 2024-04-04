الكويتيون ينتخبون أعضاء "مجلس الأمة" اليوم

ينتخب الكويتيون اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمة الخمسين، في استحقاق انتخابي هو الأول من نوعه منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويتنافس نحو 200 مرشح، بينهم 14 امرأة، على 50 مقعدًا في البرلمان، وفق ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية المحلية.

وقالت الصحيفة إن 834733 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت، بواقع 405948 من الذكور، و428785 من الإناث.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء، وفقًا لنظام الصوت الواحد، الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط.

وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الـ12 ظهرًا إلى منتصف الليل، بحسب وكالة "رويترز".

وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

ويوم الاثنين الماضي، حث أمير الكويت في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، المواطنين على المشاركة في الاقتراع وحسن اختيار ممثليهم، "وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية".

وأعرب عن أمله أن "تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير.. أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية".