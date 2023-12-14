بوتين: نسعى لإنشاء مستشفى ميداني في غزة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سعي بلاده لإنشاء مستشفى ميداني بالقرب من الحدود مع مصر داخل قطاع غزة "كما فعلت الإمارات".

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي، إن "الإمارات أنشأت مستشفى ميدانيا في غزة بالقرب من حاجز رفح"، ولفت إلى أن بلاده تسعى للقيام بنفس الخطوة، لافتا إلى أن موسكو تبحث هذه الخطوة مع الجهات المعنية ويقصد البلدين المجاورين لغزة مصر وإسرائيل.

وقال: "تحدثنا عن كيف سيكون من الممكن لروسيا أن تفتح مستشفى خاصا بها هناك، داخل أحد الملاعب"، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موافقة مصر وإسرائيل.

وتابع بوتين موضحا، "لقد تحدثت مع الرئيس المصري، فهو يؤيد ذلك ويدعمه. و تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو، كما تشاورنا مع مختلف الأجهزة الأمنية"، ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي يرى أن "افتتاح مستشفى روسي في غزة ليس آمنا".

موقف إسرائيل لم يمنع استمرار روسيا في مساعيها لتقديم المزيد في الشق الإنساني المتعلق بغزة، إذ قال الرئيس الروسي: " أولا، نحن بحاجة إلى إبقاء الناس في غزة. ثانيا نحن بحاجة إلى تقديم دعم إنساني ضخم ونحن على اتصال أيضا مع مصر" في هذا الخصوص.

وردًّا على سؤال حول التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيلين قال: "نحن بحاجة إلى وضع أسس أساسية لتسوية إسرائيلية فلسطينية" ومن المهم للغاية "تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية".

وكشف بوتين أنه والرئيس التركي رجب طيب أردوغان "على اتصال دائم بشأن هذه القضايا. لدينا مواقف متشابهة للغاية"، وكشف عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا وقال: "اتفقنا على القيام بهذه الزيارة ربما مطلع العام المقبل".