بلينكن يزور الشرق الأوسط بحثاً عن هدنة بين حماس وإسرائيل

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، جولة في الشرق الأوسط، في محاولة تهدف لضمان التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي خامس زيارة يقوم بها إلى المنطقة منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأدّى إلى اندلاع الحرب، يتوقّع بأن يتوقّف بلينكن في السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.

وشدّد قبل الزيارة على ضرورة "الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة"، بعدما دقّت مجموعات الإغاثة مرارًا ناقوس الخطر، حيال التداعيات المدمّرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس.