تونس.. محاكمة 4 متهمين بينهم "قاضي النهضة"

قررت السلطات القضائية في تونس، إحالة القيادي السابق بحركة "النهضة" حبيب اللوز وقاضيها السابق البشير العكرمي، وهما موقوفان، إلى جانب اثنين آخرين إلى القضاء، لمحاكمتهم بتهم متعلقة بـ"جرائم إرهابية".

واتخذت القرار محكمة الاستئناف في تونس، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، عن المتحدث باسمها حبيب طرخاني، اليوم الخميس.

وقال طرخاني إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة، قررت إحالة المتهمين الأربعة إلى القضاء لمقاضاتهم من أجل عدة تهم "ذات صبغة إرهابية".

وأشار إلى أنه سيتم إحالة المتهمين إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مبينًا أن المتهمين الآخرين هما حسن بن بريك، وهو في حالة فرار، والمُطلق سراحه شكري بن عثمان.

وأوضح طرخاني أن المحكمة رفضت مطالب الإفراج والإبقاء على التدابير الاحترازية والمتمثلة في حظر السفر المفروض على شكري بن عثمان.