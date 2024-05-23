تونس.. محاكمة 4 متهمين بينهم "قاضي النهضة"
قررت السلطات القضائية في تونس، إحالة القيادي السابق بحركة "النهضة" حبيب اللوز وقاضيها السابق البشير العكرمي، وهما موقوفان، إلى جانب اثنين آخرين إلى القضاء، لمحاكمتهم بتهم متعلقة بـ"جرائم إرهابية".
واتخذت القرار محكمة الاستئناف في تونس، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، عن المتحدث باسمها حبيب طرخاني، اليوم الخميس.
وقال طرخاني إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة، قررت إحالة المتهمين الأربعة إلى القضاء لمقاضاتهم من أجل عدة تهم "ذات صبغة إرهابية".
وأشار إلى أنه سيتم إحالة المتهمين إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مبينًا أن المتهمين الآخرين هما حسن بن بريك، وهو في حالة فرار، والمُطلق سراحه شكري بن عثمان.
وأوضح طرخاني أن المحكمة رفضت مطالب الإفراج والإبقاء على التدابير الاحترازية والمتمثلة في حظر السفر المفروض على شكري بن عثمان.
وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في الـ10 من شهر آذار/مارس من عام 2023، مذكرة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة حبيب اللوز.
وفي شهر آذار/مارس من عام 2023، أصدر قاض آخر مذكرة إيداع بالسجن ضد البشير العكرمي الذي يعرف بأنه "رجل النهضة" في القضاء التونسي.
وسبق للعكرمي، أن شغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه.