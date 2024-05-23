تونس.. سجن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام
قال مسؤول قضائي إن محكمة تونسية قضت، يوم الأربعاء، بسجن الإعلاميين البارزين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، لمدة عام بتهمة نشر شائعات، ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير، بحسب ما نقلته "رويترز".
وأُلقي القبض على "بسيس" و"الزغيدي" العاملين في إذاعة "آي.إف.إم" هذا الشهر، بسبب تعليقات سياسية أدليا بها على المحطة الإذاعية.
من جهته، أشار الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زويتة، إلى أن المحكمة قررت سجن "الزغيدي" و"بسيس"، "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، وترويج، وإرسال، وإعداد أخبار وشائعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، والإضرار بالأمن العام".
كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير، وتشويه السمعة، والإضرار ماديًا ومعنويًا"، وفق ما نقلته "فرانس برس".
ويلاحَق "الزغيدي" بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير 2024، بسبب تدوينة ساند فيها صحفيًّا مسجونًا انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قاله محاميه غازي مرابط، في وقت سابق.
بينما يلاحَق "بسيّس" إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما أعلنه محاميه نزار عيّاد.