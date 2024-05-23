تونس.. سجن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام

قال مسؤول قضائي إن محكمة تونسية قضت، يوم الأربعاء، بسجن الإعلاميين البارزين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، لمدة عام بتهمة نشر شائعات، ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأُلقي القبض على "بسيس" و"الزغيدي" العاملين في إذاعة "آي.إف.إم" هذا الشهر، بسبب تعليقات سياسية أدليا بها على المحطة الإذاعية.

من جهته، أشار الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زويتة، إلى أن المحكمة قررت سجن "الزغيدي" و"بسيس"، "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، وترويج، وإرسال، وإعداد أخبار وشائعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، والإضرار بالأمن العام".

كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير، وتشويه السمعة، والإضرار ماديًا ومعنويًا"، وفق ما نقلته "فرانس برس".