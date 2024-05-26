غانتس يقدم مقترحًا بتشكيل لجنة تحقيق في الحرب على غزة

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد إن عضو "كابينيت الحرب" الوزير بيني غانتس قدَّم مقترحًا إلى الحكومة الإسرائيلية، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث الـ7 من أكتوبر والحرب على غزة.

وجاء مقترح غانتس وفقًا للصحيفة في سياق التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، علمًا أن الطلب لم يتم تنسيقه مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعليه يمكن لسكرتير الحكومة أن يقرر متى يتم إدراجه على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء.

وبحسب نص الاقتراح، يطلب غانتس التحقيق في "عملية صنع القرار على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني، التي سبقت اندلاع الحرب، بما في ذلك العمليات المختلفة التي جرت في قطاع غزة وجوانب بناء القوة العسكرية".