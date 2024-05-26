غانتس يقدم مقترحًا بتشكيل لجنة تحقيق في الحرب على غزة
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد إن عضو "كابينيت الحرب" الوزير بيني غانتس قدَّم مقترحًا إلى الحكومة الإسرائيلية، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث الـ7 من أكتوبر والحرب على غزة.
وجاء مقترح غانتس وفقًا للصحيفة في سياق التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، علمًا أن الطلب لم يتم تنسيقه مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعليه يمكن لسكرتير الحكومة أن يقرر متى يتم إدراجه على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء.
وبحسب نص الاقتراح، يطلب غانتس التحقيق في "عملية صنع القرار على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني، التي سبقت اندلاع الحرب، بما في ذلك العمليات المختلفة التي جرت في قطاع غزة وجوانب بناء القوة العسكرية".
ويتطرق نص الاقتراح التحقيق بالجهوزية لما يسمى المعركة الشاملة متعددة الساحات، وقطاع غزة بشكل عام، والمنظمات المسلحة وحركة حماس بشكل خاص، وكذلك فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية على الحدود بين لبنان وسوريا.
وكذلك التحقيق بالقرارات للمستويين السياسي والأمني التي اتخذت بكل ما يتعلق بحماية وتأمين المناطق الحدودية لإسرائيل، في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب.
وكان غانتس نشر مقطعًا مصورًا على منصة "إكس" في وقت سابق، أكد فيه أنه "لا يكفي أن نتحمل مسؤولية ما حدث، بل يجب أن نتعلم الدروس ونتصرف حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى".
وتابع: "لكي نفعل ذلك فقد حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وأنوي أن أقدم قريبًا مقترحًا لقرار تشكيلها".