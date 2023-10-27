الأردن: إسرائيل شنت حرباً برية على غزة ستكون نتيجتها كارثية لسنوات

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل شنت للتو حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة".

وأضاف الصفدي، في تغريدة على موقع "إكس"، أن "التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له".

وقال إن "الملايين سوف يراقبون كل صوت. التاريخ سيحكم".

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على "إكس" إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردني أيمن الصفدي تناول الأوضاع في غزة.

وأوضحت الوزارة أن بن فرحان والصفدي ناقشا تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها، وسط تقارير عن قصف مكثف على قطاع غزة المحاصر، إذ انقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة.