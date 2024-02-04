مقتل قائد أفغاني إثر هجوم أمريكي في دير الزور

أكدت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مقتل أحد قادة ميليشيا تسمى "فيلق فاطميون الأفغاني"، وذلك في الهجوم الأمريكي على مدينة دير الزور، شرقي سوريا.

وذكرت منصة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري، "أن حمزة علوي أحد مسؤولي وقادة لواء أبو الفضل العباس في فيلق فاطميون (ميليشيا أفغانية) لقي مصرعه في الهجوم الأمريكي على سوريا في منطقة دير الزور".