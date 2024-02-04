مقتل قائد أفغاني إثر هجوم أمريكي في دير الزور
أكدت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مقتل أحد قادة ميليشيا تسمى "فيلق فاطميون الأفغاني"، وذلك في الهجوم الأمريكي على مدينة دير الزور، شرقي سوريا.
وذكرت منصة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري، "أن حمزة علوي أحد مسؤولي وقادة لواء أبو الفضل العباس في فيلق فاطميون (ميليشيا أفغانية) لقي مصرعه في الهجوم الأمريكي على سوريا في منطقة دير الزور".
وبحسب المنصة الإخبارية، فإن علوي من مواليد العام 1960 في ولاية بروان شمالي أفغانستان، وقاتل في جبهات مواجهة أفغانستان مع الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك شارك في الحرب العراقية الإيرانية إلى جانب إيران التي اندلعت العام 1980.
وشكل الحرس الثوري جماعة أفغانية مسلحة أطلق عليها "فيلق فاطميون" العام 2014، وقاتلت تلك الجماعة في سوريا لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد معارضين وقتل فيها أكثر من ألفي شخص، وكانت الحكومة الأفغانية قد دعت في السابق إلى حل الجماعة.
وأول من قاد ميليشيات فاطميون القائد العسكري الأفغاني علي رضا توسلي وتم قتله في معارك بمدينة درعا العام 2015، وهو مقرب من قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي جرى اغتياله في العراق مطلع 2020 بطائرة أمريكية مسيرة.