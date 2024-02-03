الضربات الأمريكية على سوريا والعراق.. الأهداف والمواقع

وصف البيت الأبيض الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي في العراق وسوريا بـ "الناجحة"، مضيفًا أن الغارات ضد "مجموعات موالية لإيران" ضربت 85 هدفًا في 7 مواقع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وجّه القوات العسكرية الأمريكية لضرب أهداف في منشآت تقع في العراق وسوريا، تُستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية (سنتكوم)، أن العمليات التي استمرت لنحو 30 دقيقة، استخدم فيها 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، لضرب منشآت "لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف".

طبيعة الأهداف

وقالت (سنتكوم) أن الأهداف اشتملت على "منشآت عمليات القيادة، والسيطرة، ومراكز الاستخبارات، والصواريخ، والقذائف، ومخازن المُسيّرات، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة".

وتأتي الضربات بعد نحو أسبوع على هجوم استهدف قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية؛ مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة أكثر من 40 آخرين.