الضربات الأمريكية على سوريا والعراق.. الأهداف والمواقع
وصف البيت الأبيض الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي في العراق وسوريا بـ "الناجحة"، مضيفًا أن الغارات ضد "مجموعات موالية لإيران" ضربت 85 هدفًا في 7 مواقع.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وجّه القوات العسكرية الأمريكية لضرب أهداف في منشآت تقع في العراق وسوريا، تُستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية.
وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية (سنتكوم)، أن العمليات التي استمرت لنحو 30 دقيقة، استخدم فيها 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، لضرب منشآت "لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف".
طبيعة الأهداف
وقالت (سنتكوم) أن الأهداف اشتملت على "منشآت عمليات القيادة، والسيطرة، ومراكز الاستخبارات، والصواريخ، والقذائف، ومخازن المُسيّرات، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة".
وتأتي الضربات بعد نحو أسبوع على هجوم استهدف قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية؛ مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة أكثر من 40 آخرين.
مواقع الضربات
سوريا
تركزت الضربات في سوريا، على محافظة دير الزور وريفها، وشملت، البوكمال والقورية والميادين وعياش وحي العمال. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، (حصيلة أولية) بأن "18 مقاتلًا موالين لإيران على الأقل قُتلوا" في ضربات جوّية بشرق سوريا.
العراق
كما تضمنت الضربات في العراق، حي السكك في القائم، عكاشات في الأنبار، قُتل فيه شخصان، وأُصيب 5 آخرون.
المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول من جهته، قال "إنّ الضربات الأمريكية الانتقامية تشكّل انتهاكًا للسيادة العراقية"، مبديًا خشيته من عواقب "وخيمة" على أمن العراق واستقراره.
وبعد دقائق من إدانة العراق للضربات الأمريكية، قال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: "لقد أبلغنا الحكومة العراقية قبل الضربات".
وأكد كيربي في تصريحاته أن الردّ الأمريكي على مقتل 3 جنود في قاعدة أمريكية في الأردن لم ينته بعد، وأن هناك المزيد من الردود في الأيام المقبلة.