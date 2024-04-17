قذيفة إسرائيلية تنهي حياة 4 آلاف من أجنّة أطفال الأنابيب في غزة

تعرض أكبر مركز خصوبة في قطاع غزة لنيران القذائف الإسرائيلية؛ ما تسبب بتدميره والقضاء على أكثر من 4 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذا الأمر الذي يعود إلى ديسمبر كانون الأول الماضي؛ أي بعد نحو شهرين على انطلاق الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

ووفقا لرويترز، يعد الانفجار الذي طال المركز مثالا على الخسائر غير المرئية للحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من ستة أشهر على قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة.

وأصابت قذيفة إسرائيلية المركز في ديسمبر كانون الأول، وأدى الانفجار إلى نزع الأغطية عن خمسة خزانات تحتوي على النيتروجين السائل كانت في زاوية من وحدة الأجنة.

وعندما تبخر السائل بالغ البرودة ارتفعت درجة الحرارة داخل الخزانات، وقُضي بذلك على أكثر من أربعة آلاف من أجنة أطفال الأنابيب، إضافة إلى ألف عينة أخرى لحيوانات منوية وبويضات غير مخصبة كانت هي الأخرى مخزنة في مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب.