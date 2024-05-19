أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون تنديدًا بـ"التدخلات الأجنبية"

ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون "الشعب يريد، سيادة وطنية" و"نعم للمحاسبة، لا للتدخل الأجنبي" و"أوفياء أوفياء، لدماء الشهداء'' وغيرها.

وتأتي هذه التظاهرة في وقت كانت انتقدت فيه فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة موجة الاعتقالات التي عرفتها تونس مؤخرًا.

وكانت السلطات الأمنية في تونس أوقفت المحاميين مهدي زقروبة وسنية الدهماني، الأول بسبب "الاعتداء على عنصر أمن" والثانية بسبب "إساءتها للبلاد" على هامش تعليقها في التلفزيون على وضع المهاجرين غير النظاميين الذين هم بالآلاف في البلاد.

كما أوقفت السلطات الأمنية في تونس الصحافيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، ولم تكشف بعد أسباب ذلك أو التهم التي سيتم توجيهها لهما.

ودان سعيّد قبل أيام ما اعتبره "تدخلًا سافرًا" في شؤون بلاده في أعقاب الانتقادات التي طالت السلطات بسبب التوقيفات معتبرًا أن هذه التوقيفات كانت "قانونية".

وكلّف سعيّد وزارة الخارجية استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف في هذا الإطار.

وكانت الأمم المتحدة دانت "حملة ترهيب ومضايقة" تستهدف المحامين في تونس غداة اقتحام عناصر أمنية لـ "دار المحامي" وهي المقر الرئيس للهيئة الوطنية للمحامين في البلاد.