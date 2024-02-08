شقيق طالب عراقي قُتِل يروي تفاصيل الضربات الأمريكية

قال شقيق الطالب العراقي عبد الرحمن خالد الذي قُتل في الضربات الأمريكية على مدينة القائم العراقية قرب الحدود مع سوريا، إن العائلة سمعت وشعرت بالغارات الجوية بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، قبل اندلاع حريق هائل.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن عبد الرحمن البالغ من العمر 20 عامًا، قُتل في القائم على الحدود العراقية السورية، فيما تعتقد العائلة أنه انفجار ثانوي بعد أن أصابت الضربات 3 منازل تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران لتخزين الأسلحة.

ولفت شقيقه أنمار خالد، إلى أن الصورايخ بدأت خلال الساعات الأربع التالية بالانطلاق من مخزن الأسلحة "باستمرار، يمينًا ويسارًا" وأصابت منازل عدة في مجمعهم السكني المعروف باسم "السكك".

وتابع: "عندما بدأنا جميعًا نسمع المزيد من الانفجارات، قرر عبدالرحمن الخروج والاطمئنان على والدنا، الذي كان وحيدًا في منزله".

وأضاف أن الجيران رأَوْا صاروخًا يضرب سيارة بجوار عبدالرحمن. وبعد ذلك، عثروا على جثته مقطعة إلى أشلاء.

وتابع: "لقد قُتل أخي على الفور. أمي لا تعرف كيف كانت جثته، ولا نستطيع أن نخبرها بالتفاصيل. إنها محطمة وتظل تعتقد أنه سيعود".

ووفقًا للحكومة العراقية، فإن عبدالرحمن هو واحد من 16 شخصًا على الأقل قتِلوا نتيجة الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على 85 هدفًا في 7 مواقع في البلدين الأسبوع الماضي.

وأصيب 25 آخرون، من بينهم أم وابنتها في القائم.