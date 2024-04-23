محللون: الأحزاب اليمنية فشلت في مواجهة ميليشيا الحوثي

فشل سياسي

وقال القائم بأعمال الأمين العام لحزب اتحاد القوى الشعبية، عبدالسلام رزاز، لـ"إرم نيوز"، إنه "ليس من الممكن القول إن الأحزاب أخفقت في مواجهة الحوثيين أو غيرهم".

وأضاف: "الانقلاب حدث بالتحالف مع النظام السابق، وتم تسليم الجيش وسلاحه بمختلف أنواعه للحوثيين الذين قاموا بتفجير الحرب على الجميع وفي كل الوطن".

وأكد أن "الأحزاب وقفت مع بقية المكونات في وجه الميليشيات بعد اجتياحها المحافظات، وتشكيل المقاومة التي حاربت إلى جانب الجيش"، وقال: "لولا الأحزاب لسيطر الحوثي على كل اليمن".

كما أشاد بدور دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في مساعدة المقاومة والجيش على تحرير معظم المحافظات والمناطق.

وفيما يتعلق بالمحاصصة الحزبية في الوظيفة العامة، يقول رزاز: "لا شك أنها نقطة سلبية، خصوصا إذا كانت على حساب معيار الكفاءة، فالذي حصل هو الخلط بين مفهومي الشراكة والمحاصصة لدى الأحزاب، وما زال هذا الخلط قائما، بل امتد إلى المستوى الأفقي والأدنى تحت مسمى الشراكة، وهذا خطأ كبير تسبب بإضعاف العمل المؤسسي للدولة وهجرة الكفاءات".

وبدوره، أشار عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، أسعد عمر، في حديث لـ "إرم نيوز"، إلى أن "الأحزاب تؤدي دورها في حدود إمكاناتها".

وقال: "كانت هناك إمكانية أكبر أمام الأحزاب لتظهر أكثر فاعلية لو رتبت عملها وأخذت حقها في القرار بتفعيل مبدأ الشراكة والتوافق في اتخاذ القرار وإدارة المرحلة".

ولاء من دون توعية

أكد الخبير الدولي في التنمية السياسية، حاتم مبارك بامحرز، أن "الأحزاب السياسية في اليمن لها إخفاقات كثيرة، أهمها فشلها في خلق ثقافة وفلسفة سياسية واقتصادية واجتماعية في المستويات الحزبية الأدنى".

وأضاف أن "عدم إيلاء الأحزاب أهمية لمشروع نهضوي ثقافي، واقتصارها على الجانب الديني والولاء السياسي، جعلها عاجزة عن مواجهة الحوثيين".

سُم سياسي

يصف بامحرز المحاصصة السياسية بـ"السم السياسي"، الذي استمرّ الساسة بتعاطيه رغم معرفتهم المسبقة بخطورته.

وأكد أن "الاعتماد الكلي على تفاهمات في غرف مغلقة وتقاسم السلطة بين أطراف متنافرة، وتكرار تلك العملية بعد كل أزمة، هو تجسيد لمدى فشل هذه الأطراف، وإضعاف لقدرات المجتمع وتعزيز الانقسامات بحديه أكبر".