متورطون في اغتيالات سياسية.. فرار 5 "إرهابيين" خطرين من سجن تونسي
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية بالعاصمة تونس، وهم مصنفون خطرون لتورطهم في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية طالت الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقالت الداخلية التونسية في بيان إن "هؤلاء الإرهابيين هم: أحمد المالكي (يُكنى بالصومالي)، وعامر البلعزي، ورائد التواتي، وعلاء عزواني، وإرهابي آخر".
وقالت مصادر أمنية لـ "إرم نيوز" إن هؤلاء الإرهابيين متورطون في اغتيال بلعيد والبراهمي في عام 2013 وعمليات إرهابية شهدتها تونس حيث يقضي المالكي عقوبة بالسجن لـ 24 عامًا.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن جميع وحداتها الأمنية كثفت البحث والتقصي والتفتيش السريع، قصد اعتقال الإرهابيين الذين فروا في أقرب وقت، وفق البيان الذي نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وهذه من المرات النادرة التي يشهد فيها سجن في تونس فرار سجناء خاصة من الإرهابيين الذين شاركوا في عمليات إرهابية عرفتها البلاد بعد 2011، عندما شهدت تونس احتجاجات أسقطت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وتسببت في فوضى سياسية رافقتها انتكاسات أمنية.
وشهدت تونس عمليات إرهابية راح ضحيتها المئات من مدنيين وعسكريين وأمنيين وذلك من قبل تنظيمات متشددة، مثل: تنظيم " داعش" الذي حاول إقامة إمارة في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا لكنه فشل في ذلك.