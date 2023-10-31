متورطون في اغتيالات سياسية.. فرار 5 "إرهابيين" خطرين من سجن تونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية بالعاصمة تونس، وهم مصنفون خطرون لتورطهم في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية طالت الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقالت الداخلية التونسية في بيان إن "هؤلاء الإرهابيين هم: أحمد المالكي (يُكنى بالصومالي)، وعامر البلعزي، ورائد التواتي، وعلاء عزواني، وإرهابي آخر".

وقالت مصادر أمنية لـ "إرم نيوز" إن هؤلاء الإرهابيين متورطون في اغتيال بلعيد والبراهمي في عام 2013 وعمليات إرهابية شهدتها تونس حيث يقضي المالكي عقوبة بالسجن لـ 24 عامًا.