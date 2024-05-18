السودان.. معارك عنيفة في محور الجيلي شمال الخرطوم

اندلعت معارك عسكرية عنيفة في السودان اليوم السبت بين الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة، ضد قوات الدعم السريع، في محور "الجيلي" شمال الخرطوم بحري.

وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن المعارك اندلعت عقب كمين نصبته قوات الدعم السريع لقوات قادمة من ولاية نهر النيل نحو منطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، الواقعة تحت سيطرة "الدعم السريع".

وتداولت حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات يظهر خلالها مقاتلوها وهم يؤكدون انتصارهم في المعارك واستيلاءهم على سيارات وذخيرة من الجيش السوداني وحلفائه.

كما أظهرت الفيديوهات مقاتلين بزي الجيش السوداني قد تم أسرهم خلال المعارك، وفق إفادات جنود قوات الدعم السريع.

وتعتذر شبكة إرم نيوز عن نشر الفيديو لما يحتويه من مشاهد صادمة.

وقال المستشار في مكتب قائد قوات الدعم السريع، عمران عبدالله، على منصة "إكس" إنه "تم سحق وتدمير من سماهم بـ(مرتزقة مني وجبريل وفلول الكيزان) والاستيلاء على 42 عربة بكامل عتادها ومحطة تشويش كاملة إضافة إلى لودر واتنين عربة كبيرة محملة بالذخائر وتنكر وقود".

وكانت قوات الدعم السريع قد صدت في شهر أبريل/ نيسان الماضي سلسلة هجمات من الجيش السوداني والحركات المسلحة، على مواقعها قرب مصفاة الخرطوم للبترول بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري.