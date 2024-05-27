مصر.. القبض على المعارض أحمد الطنطاوي فور تأييد حكم بسجنه

ألقت السلطات المصرية القبض على المعارض أحمد الطنطاوي، خلال جلسة محاكمته، الاثنين، فور تأييد المحكمة حكماً بسجنه لمدة عام، وفق عضو في فريق الدفاع عنه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي الحقوقي نبيه الجنادي قوله، إنه "تم تأييد حكم السجن سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي، وكل حملته، كما تم القبض عليه داخل القاعة".

وكان المعارض المصري الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في شباط/فبراير، يرغب في خوض انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية من دون إذن السلطات.

وفي التاسع من أيار/مايو، أيدت محكمة جنح مستأنف في القاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.

وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي، العام الماضي، بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له، إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون في الخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.

وكان الطنطاوي، البالغ 44 عاما، جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان.