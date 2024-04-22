خبير دولي: دعم إيران للجيش السوداني يؤجج الحرب (فيديو إرم)

وتابع الخبير أنّ "أي تدخل سواء من إيران أو غيرها ستكون له ردود فعل" مشيرا إلى أن هناك العديد من الأطراف ترفض هذا التدخل؛ لأنّ لإيران أعداء كثرا في الساحتين الإقليمية والدولية، ولن يسمحوا بتواجدها في هذه المنطقة، بالإضافة إلى المجتمع الإقليمي والدولي المنشغل بأهمية أمن البحر الأحمر ورفض هذا التدخل، وبالتالي إن لم تمتنع إيران عن هذا التدخل فستتأجّج المواجهات".

وأوضح بشار أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة لن تسمح بالتدخل الإيراني؛ لأن البحر الأحمر ممرّ أمني عام للتجارة الدولية والبضائع والبترول وغيرها، والمجتمع الإقليمي والمنظومة الدولية لن ترضى بهذا التدخل".

تداعيات سلبية

وذكّر بشار بأن إيران لها تداعيات سلبية على أمن البحر الأحمر من خلال دعمها لـ"الحوثيين" للاستيلاء على السلطة في اليمن، حيث تظهر الآن تداعيات ذلك عبر ما يتعرض له أمن البحر الأحمر من مخاطر وتراجع كبير لحركة الملاحة الدولية.

وحذّر بشار من أن هذا التدخل الإيراني لن يأتي بنهاية للحرب، مستحضرا ما حدث ولا يزال في العراق وسوريا واليمن ولبنان، على إثر تدخلات إيرانية وإشعال الحرب بالوكالة في هذه الدول، وفق تعبيره.

وأوضح الخبير أن التدخل الإيراني في العراق ولبنان عبر تكوين الميليشيات منها "حزب الله" في لبنان ودعم جماعات في العراق، والتدخل في الحرب السورية ودعمها لطوائف بعينها، هي تصرفات كانت نتائجها إطالة أمد تلك المعارك والحروب وتفاقمها، وستحدث ذات التداعيات والمخاطر في السودان إذا تركت ايران تستكمل تدخلها.

وأضاف أن هذا التدخل سيؤدي إلى "تكبيل أيّ محاولات للحلول السلمية؛ ما سيؤدي إلى حرب أهلية ومناطقية وعرقية وقبيلية في السودان، لاسيما أنه بلد متعدد الأعراق وشاسع المساحة وله حدود مفتوحة مع 7 دول، ولذلك فإن كل هذه الاعتبارات تذهب إلى أن أي تدخل لجهات أجنبية بالحرب في السودان ستكون نتائجه سلبية للغاية.