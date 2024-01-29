محللون: ميليشيات إيران وضعت المنطقة أمام "لحظات حاسمة"

قال محللون سياسيون، إن منطقة الشرق الأوسط أمام لحظات حاسمة، غداة مقتل 3 جنود على الحدود الأردنية السورية، بضربة لميليشيات إيرانية، في أول حادثة من نوعها منذ بدء التصعيد المرتبط بحرب غزة.

وأعلنت جماعة تسمى "المقاومة الإسلامية العراقية"، الأحد، أن مقاتليها "هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة، وهي منشأة زفولون البحرية".

والرُّكبان هي أرض صحراوية حدودية تقع في أقصى شمال شرق الأردن، على الحدود مع سوريا والعراق.

هجمات نوعية

وفي تعليقه على الهجوم، يقول الباحث في الشؤون الإيرانية محمد المذحجي، إن "الخيارات الأمريكية للرد على إيران قد تتنوع من تفكيك البنية التحتية للميليشيات في المنطقة، خاصة في العراق، وكذلك ضرب مقرات القيادة الإرادات ومستودعات الأسلحة التي تمتلكها الميليشيات".