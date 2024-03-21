"سلوك بربري".. "الدعم السريع" تندد بمقتل طلاب ومعلمين بقصف للجيش

دانت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، قصف الجيش السوداني، مناطق في جبال النوبة بجنوب كردفان، ما أدى لمقتل وجرح مدنيين بينهم طلاب ومعلمون بالمنطقة.

وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع على حسابها بمنصة إكس، "نعلن دعمنا وكامل التضامن، مع ضحايا العدوان العنصري البغيض على مناطق بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان من قبل ميليشيا البرهان وعناصر التنظيم الإرهابي وكتائب المؤتمر الوطني المنحل".

ووصفت القصف الجوي على مناطق جنوب كردفان بالبراميل المتفجرة بأنه "سلوك بربري يندرج تحت ممارسات حزب المؤتمر الوطني والجماعات الإرهابية."

وأدى القصف الجوي على مناطق بجنوب كردفان، إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بمنطقة القنيزية، وسبق ذلك بساعات قصف جوي آخر أدى لمقتل 11 تلميذا و2 من المعلمين وإصابة 45 آخرين في مدرسة الهدرا بمنطقة دلامي بحسب بيان للحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو.

وأضاف بيان الدعم السريع: "إن هذه الأفعال الإجرامية الممنهجة وما ينطوي عليها من ازدراء درجت عليه عصابة المؤتمر الوطني ضمن أساليبها البغيضة لقهر المدنيين المستضعفين منذ أكثر من ثلاثين عاماً بذات أدوات القتل والترويع".