إسرائيل: سندرس السماح بعودة النازحين من شمال غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه سيدرس السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع غزة عندما يرى أنه "لا يوجد خطر عليهم من القتال مع حركة حماس"، الذي وصفه بأنه مستمر.

وردًّا على سؤال عن مصير مئات الآلاف من النازحين من شمال غزة، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي للصحفيين: "عندما نعلم أنه لا يوجد خطر على السكان، سنكون قادرين على النظر في إعادتهم".

وواصلت إسرائيل قصف غزة اليوم مع اقتراب حربها الدامية في القطاع الفلسطيني من دخول يومها المئة.