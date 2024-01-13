متى ستعيد إسرائيل نازحي غزة إلى شمال القطاع؟

رفض الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، تحديد موعد إعادة سكان غزة الذين هُجِّروا من شمال القطاع، قائلًا إن عودتهم "ستبدأ حين تصبح الظروف مواتية".

وتشكل عودة سكان الشمال أحد أسباب الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ إذ تطلب الإدارة الأمريكية بالسماح للسكان بالعودة، بينما تحاول إسرائيل إقناعها بأن الظروف الراهنة لا تسمح بذلك.

وأدلى هاغاري بتصريحات متلفزة، الجمعة، نقلها الإعلام العبري، وذكر خلالها أنه "سيسمح لسكان غزة بالعودة إلى الشمال حينما تصبح الظروف مواتية لذلك"، وقال: "سيواصل الجيش العمل على تفكيك البنية التحتية العسكرية لحركة حماس هناك".

ونفى الناطق العسكري أن تكون لدى إسرائيل نوايا لترحيل سكان غزة إلى دول أخرى.

وقال إن هناك تركيزًا على تدمير بنية حماس وتحقيق 5 أهداف، أولها تصفية قيادات الحركة، وثانيها تطهير القطاع من العناصر التي وصفها بـ "المخربة".