لماذا هاجمت حركة فتح "تدخلات إيران" في الشأن الفلسطيني؟

انتقاد علني

وقال المحلل السياسي، جهاد حرب، إن "الانتقاد العلني من حركة فتح لإيران يمثل حدثًا غير مسبوق، يمكن أن يؤثر على علاقات السلطة الفلسطينية مع طهران"، مبينًا أن ذلك يؤكد أن الهجوم يأتي بشكل مدروس وبتوافق بين السلطة وفتح.

وأوضح حرب، لـ"إرم نيوز"، أن "ذلك يأتي إثر محاولات إيران عبر الجماعات الموالية لها بتأجيج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، من خلال استهداف مؤسسات السلطة الفلسطينية وحركة فتح"، مشددًا على أن فتح تدرك خطورة ذلك.

وأضاف أن "الضفة الغربية تشهد في الآونة الأخيرة محاولات لإدخال السلطة الفلسطينية وفتح، بصفتها على رأس هرم السلطة، في خلافات مع الشارع الفلسطيني، وهو ما يمكن أن يؤدي لإضعافهما على حساب زيادة قوة حلفاء إيران وتحديدًا حركة حماس".

وأشار حرب إلى أن "إيران تسعى لأن يكون لها موطئ قدم وقواعد في الضفة الغربية، وهو ما سيؤثر على قدرة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على إدارة مدن الضفة، كما أنه سيكون عاملًا رئيسًا بالفوضى الأمنية".

ووفق المحلل السياسي، فإن "قيادة فتح ترى أن إيران هي المتسبب الرئيس في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن حماس تعمل وفق تعليمات القيادة الإيرانية؛ مما أدى إلى ما تصفه الحركة بمغامرة 7 أكتوبر".

وتابع حرب: "بتقديري هذا الهجوم من فتح سيتبعه سجال إعلامي ستكون إيران وحلفاؤها طرفًا فيه ضد الحركة والسلطة الفلسطينية"، مبينًا أن المخططات الإيرانية في الأراضي الفلسطينية خطيرة جدًّا، ولها أهداف وأجندات خاصة بطهران.