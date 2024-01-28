كيف تستفيد السلطة الفلسطينية قانونيًا من قرار "العدل الدولية"؟

أكد محللون ومختصون بالقانون الدولي، أن السلطة الفلسطينية يمكنها البناء على التحرك القانوني ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية والقرار الصادر عنها، من خلال مطالبة المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية بفرض عقوبات على إسرائيل.

ووفق المختصين، فإن القرار وعلى الرغم من عدم شموله مطالبة صريحة بوقف إطلاق النار، إلا أنه يمثل خطوة دولية مزعجة لإسرائيل، كما يمكن من خلالها إصدار قرارات أممية ودولية لصالح الفلسطينيين.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت قراراً بشأن القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لوقف الحرب على غزة، يقضي بإلزام إسرائيل بعدم ارتكاب أي من جرائم الحرب والقتل العمد، واتخاذ تدابير فورية بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.