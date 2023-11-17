وسط حرب غزة.. ما السر وراء رواج رسالة أسامة بن لادن لأمريكا؟

سلط موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على الرواج الكبير، الذي رصد مؤخراً، خلال حرب غزة، لرسالة كان قد بعثها زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن في عام 2002.

وأوضح بن لادن في رسالته الأسباب التي كانت وراء مهاجمته للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لقيت انتشاراً واسعاً في الأيام الأخيرة على مدار حرب غزة.

وأشار التقرير إلى أن الرسالة، التي نشرتها صحيفة "الغارديان" كاملة في عام 2002، تم إعادة تداولها بشكل لافت على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن أسامة بن لادن كان قد قال في رسالته إن "دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وقمع المسلمين في جميع أنحاء العالم يسمحان بالعنف".

وقال أيضًا: "الشعب الأمريكي هو الذي يختار حكومته بإرادته الحرة. كما أن الجيش الأمريكي جزء من الشعب الأمريكي. وهذا نفس الشعب الذي يساعد اليهود بلا خجل في القتال ضدنا".

ونوه التقرير إلى أن صحيفة "الغارديان"، في خطوة نادرة، أزالت الرسالة من موقعها على الإنترنت، هذا الأربعاء، قائلة: "تمت مشاركتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي دون السياق الكامل".

وفي بيان، وجهت الصحيفة القراء بدلاً من ذلك إلى المقالة الأصلية لعام 2002.

ورجح التقرير أن انتشار الرسالة على نطاق واسع جاء بسبب الانقسام الكبير الذي تشهده الولايات المتحدة وجميع دول العالم بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس؛ وما رافقها من احتجاجات عديدة لدعم كل من إسرائيل والفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

المصدر: موقع "المونيتور" الأمريكي