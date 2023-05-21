إسرائيل تخصص 27 مليون دولار لتشجيع المهاجرين الجدد على الاستثمار بالقدس

ووفقًا للخطة التي تم إعدادها بالتعاون مع بلدية القدس وبمساعدة الوكالة اليهودية، ستعمل الدولة على تشجيع المهاجرين الشباب (18-35 عامًا، غير المتزوجين والمتزوجين) على الاستثمار في القدس، لكي يكونوا عنصرا مهما في تطورها في جميع مجالات الحياة.

وبحسب بيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، هاجر أكثر من 18 ألف مهاجر جديد إلى إسرائيل، واستقروا لأول مرة في القدس اعتبارًا من عام 2018، وتتراوح أعمار نصفهم بين 18 و 35 عامًا، إلا أن حوالي 30% منهم غادروا القدس في السنوات الخمس الماضية.

وربطت وزارة الهجرة والاستيعاب الوزارات الحكومية الأخرى بالخطة، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والرياضة، اللتان ستوفران معًا ميزانية تقارب 95 مليون شيكل (31.5 مليون سنويًا لمدة ثلاث سنوات).