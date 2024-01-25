خلال انتظارهم المساعدات.. مقتل أكثر من 20 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي
قُتل أكثر من 20 فلسطينيًا وجرح 107 آخرون إثر قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين كانوا في انتظار دخول المساعدات الإغاثية قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن طائرة مُسيّرة إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ تجاه تجمع للمواطنين قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة، على شارع صلاح الدين الرئيسي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 مواطنًا وجرح 107 آخرين.
وبحسب شهود عيان، فإن المواطنين كانوا في انتظار دخول مساعدات إغاثية من جنوب وادي غزة إلى شماله، وتفاجأوا بسقوط عدد من الصواريخ الإسرائيلية بين جموع المواطنين المحتشدين لالتقاط ما يسد جوعهم وعائلاتهم، ما تسبب بمجزرة مروّعة.
وقال شهود العيان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "المشهد كان مرعبًا، حيث ملأت جثث القتلى والجرحى أرجاء المكان، وعلى جوانب الطريق، دون وجود أي طواقم إسعافية لإجلائهم إلى المستشفيات القريبة".
وأكد نائب مدير مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الدكتور فادي ذياب، أن المستشفى استقبل عشرات القتلى والجرحى في وقتٍ قصير، أصيبوا جراء قصف إسرائيلي قرب دوار الكويت شرق المدينة.
وأوضح ذياب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن عشرات الجرحى وصلوا ساحة المستشفى محمولين على عربات للأحصنة وسيارات خاصة في ظروف صحية مأساوية، حيث امتلأت أروقة المستشفى والممرات بالجرحى الذين يجري التعامل معهم من قبل الكوادر الطبية على الأرض.
وأشار المسؤول الطبي في مستشفى "المعمداني"، القريب من موقع الحادثة، إلى أن الخدمات العلاجية في المستشفى منقوصة جدًا، مؤكدًا الشح الكبير في الطواقم الطبية والكوادر الجراحية، فضلًا عن شح المواد الطبية اللازمة لغرف العمليات والجراحة.
وقال الدكتور ذياب، إن أقصى ما يمكن تقديمه هو وقف النزيف وإجراء إسعافات أولية للجرحى.