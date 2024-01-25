خلال انتظارهم المساعدات.. مقتل أكثر من 20 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي

قُتل أكثر من 20 فلسطينيًا وجرح 107 آخرون إثر قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين كانوا في انتظار دخول المساعدات الإغاثية قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن طائرة مُسيّرة إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ تجاه تجمع للمواطنين قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة، على شارع صلاح الدين الرئيسي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 مواطنًا وجرح 107 آخرين.

وبحسب شهود عيان، فإن المواطنين كانوا في انتظار دخول مساعدات إغاثية من جنوب وادي غزة إلى شماله، وتفاجأوا بسقوط عدد من الصواريخ الإسرائيلية بين جموع المواطنين المحتشدين لالتقاط ما يسد جوعهم وعائلاتهم، ما تسبب بمجزرة مروّعة.

وقال شهود العيان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "المشهد كان مرعبًا، حيث ملأت جثث القتلى والجرحى أرجاء المكان، وعلى جوانب الطريق، دون وجود أي طواقم إسعافية لإجلائهم إلى المستشفيات القريبة".