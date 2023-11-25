الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم عسكر في نابلس ويشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس واعتقل فلسطينيين إثر اشتباكات مسلحة وقعت خلال عملية الاقتحام.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية، ودفع تعزيزات عسكرية نحوه، كما داهمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة، ومنزلاً فيها.
وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم حي "جبل الطويل" وداهم منزلاً يعود لعائلة الجيوسي، وعاث خرابا في محتوياته.
كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينياً من مدينة الخليل، وأغلقت مدخلها الشمالي في كلا الاتجاهين.