اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل مسلحة في نابلس

اندلعت مواجهات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة، والجيش الإسرائيلي، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الأربعاء، وذلك بعد مداهمة الجيش للمنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين وصول المستوطنين إلى مقام قبر النبي يوسف.

واستهدفت الفصائل، آليات الجيش بصليات من الرصاص الحي خلال عملية الاقتحام، وقالت كتائب سرايا القدس في بيان مقتضب، إن "عناصرها تصدت للقوات الإسرائيلية واستهدفتها بالرصاص الحي والعبوات الناسفة".