لا يلبي "الحد الأدنى".. حماس ترفض رد إسرائيل بشأن الهدنة

قال مسؤول رفيع في حركة حماس، إن الرد الإسرائيلي الأولي بشأن الهدنة لا يلبي "الحد الأدنى" مما تطلبه الحركة، مشيراً إلى أن وفد الحركة غادر القاهرة للتشاور، بحسب "فرانس برس".

وأضاف أن "الردود الأولية لإسرائيل لا تلبّي الحد الأدنى لمتطلباتنا المتعلقة بالوقف النهائي لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقواتها من غزة.. وعودة النازحين إلى بيوتهم والبدء في الإغاثة والإيواء والإعمار، وهذا ما يكفل هدوءاً مستداماً".

وأكد أن ذلك "هو أيضاً مطلب شعبنا بكل مكوناته السياسية والمجتمعية رغم الألم والمعاناة"، مشدداً على أن "العدو يماطل ويتلكأ ونتنياهو يضيع فرصة الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان بدوافع شخصية وحزبية".

وأردف قائلاً: "نحن لن نتنازل عما يحقق لشعبنا الأمان والعودة إلى بيوتهم وإطلاق عملية إغاثة وإعمار تلبي احتياجاتهم الأساسية واستعادة القدرة على الحياة في قطاع غزة بعد التدمير الهمجي الذي ارتكبه الاحتلال".

بدوره، قال القيادي في حماس محمود مرداوي إن "القرار بيد واشنطن إن أرادت بالفعل الضغط على نتنياهو وحكومته للوصول إلى اتفاق".

وأكد أنه "إذا أبدت إسرائيل جدية وعدم مماطلة، يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان".