النرويج: السلطة الفلسطينية تلقت 114 مليون دولار من إسرائيل

قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية، التي يترأسها محمود عباس، تلقت 407 ملايين شيقل (114 مليون دولار) من إسرائيل.

وذكرت أن "السلطة" ستتلقى المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة.

وقالت أوسلو يوم 18 فبراير/ شباط إنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.

لكنّ نزاعاً بشأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.