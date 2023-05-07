دول جوار السودان تبدأ محادثات بشأن سبل حل الأزمة

وقال أبو زيد، إن شكري يحمل خلال الزيارة رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل من الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، والرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان.

وأضاف في منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على "فيسبوك" أن "الأزمة السودانية الراهنة تلقي بظلالها على أوضاع إقليمية هشة ومتوترة، وأن استمرارها له تبعات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها، وعلى سلامة السودان واستقراره".

مؤكداً أن "المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يمر بها الشعب السوداني نتيجة استمرار الاقتتال والمواجهات العسكرية. وكل هذه الأمور تقتضي تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين دول الجوار الجغرافي للسودان باعتبارها الأكثر حرصا على استقراره وسلامة شعبه".