النزوح يشتت عائلات غزة.. وشهادات صادمة (صور)

وأضاف الزعانين لـ"إرم نيوز": "مكثنا في مخيم جباليا مدة أسبوع في أحد مراكز الإيواء وجرى قصفه بقذائف المدفعية الإسرائيلية، فهربنا إلى مدينة غزة في أحد مراكز الإيواء هناك غرب المدينة وبقينا هناك طيلة مدة الحرب".

وحول ظروف تشتت العائلة يقول: "في إحدى المرات خرجت من مركز الإيواء الذي أتواجد فيه مع زوجتي وأبنائي وذهبت أنا وأحد أبنائي إلى مركز إيواء آخر لجلب زوجة ابني وطفلها حيث كانت تسكن مع عائلتها، ففوجئنا بعد وقت قصير بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مركز الإيواء من كل جانب".

وتابع: "بدأ مركز الإيواء الذي يعجّ بالنازحين يعيش حالة من الفوضى العارمة وحالة من الذعر والخوف، ولاسيما مع إطلاق عشرات قنابل الغاز السام داخل المركز، ما سبب عشرات حالات الاختناق والإغماء، وبدأ الجيش ينادي عبر مكبرات الصوت بخروج جميع الذكور كباراً وصغاراً إلى خارج أسوار المركز".

وأكمل الزعانين: "بدأنا بالخروج رافعين أيدينا إلى الأعلى وكنّا حوالي 300 شخص، وبدأ الجيش الإسرائيلي بطلب خلع ملابسنا كاملة وسط البرد الشديد وتفتيشنا ومن ثم تقييدنا وتعصيب أعيننا".

وأضاف: "اقتادنا الجيش إلى إحدى نقاطه العسكرية على بحر غزة وبدأ بالتحقيق معنا ميدانيًا في البرد وسط ضرب وتعذيب لمدة يومين كاملين، ثم طلب من بعضنا وأنا وابني منهم السير على الأقدام عبر شارع الرشيد باتجاه مدينة دير البلح جنوب وادي غزة، وعدم محاولة العودة أو الالتفاف من أحد الشوارع مع تهديدنا بأننا مراقبون عبر المسيرات الإسرائيلية، وأن أي محاولة لمخالفة الأوامر سيكون عقابها الموت".

وأشار الزعانين، خلال حديثه، إلى أن هذا ما حدث بالفعل "وصلنا سيرا على الأقدام عبر شارع الرشيد حتى مدينة دير البلح واتجهنا إلى مستشفى شهداء الأقصى، ومنذ ذلك الوقت لا أستطيع أن أتواصل مع أحد من عائلتي ولم أعرف ما هو مصير زوجة ابني وحفيدي بعد إخراجنا من مركز الإيواء".

وختم قائلًا: "أشعر بأنني أعيش كابوسًا مرعبًا، لا أستطيع التواصل مع عائلتي ولا أعرف إذا كانوا أحياء أم أمواتا، ولا أستطيع العودة إليهم أو الاتصال بهم لانقطاع الاتصالات والإنترنت عن تلك المنطقة".