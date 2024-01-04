شهادات قاسية يرويها نازحون من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وقال محمد سكر، النازح من "مخيم 1" شرق النصيرات: "رأينا أهوال يوم القيامة الليلة الماضية، لم يعد بإمكاننا الاحتمال أكثر من ذلك، نعيش ظروفًا معيشية صعبة جدًّا في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل وتهديدات الجيش بالإخلاء الفوري".

وأضاف سكر في حديث لـ"إرم نيوز": "أنا الآن لا أعرف إلى أين يمكنني أن أتوجه فلم يعد هناك مكان آمن، لقد طلبوا منّا التوجه إلى دير البلح وأخبرني بعض الأصدقاء أن دير البلح امتلأت عن آخرها بالنازحين الذين لم يجدوا ملاذًا لهم ولو حتى خيمة"، متسائلًا "ماذا عساي أن أفعل أمام كل هذا الظلم؟".