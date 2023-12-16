لقاء إسرائيلي قطري مرتقب لاستئناف مفاوضات الرهائن
أفاد مصدر إعلامي أمريكي بأن اجتماعا مرتقبا سيجمع مدير وكالة التجسس الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أوروبا نهاية هذا الأسبوع؛ لمناقشة استئناف المفاوضات بشأن اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي نسب الخبر إلى مصدرين مطلعين، أن أهمية هذا الاجتماع المتوقع سيكون الأول بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام، وأدى إلى توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة.
ووفق المصدر ذاته، تشير عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات إلى أنها مستعدة لمحاولة استكشاف صفقة رهائن جديدة. وخرجت الصفقة السابقة عن مسارها قبل أسبوعين بعد أن رفضت حماس إطلاق سراح النساء المتبقيات اللاتي تحتجزهن كرهائن. وألقت حماس باللوم على إسرائيل في الانهيار، وقالت إن النساء اللواتي اقترحت إسرائيل إطلاق سراحهن كن جنديات في جيش الدفاع الإسرائيلي.
ولا تزال حماس تحتجز أكثر من 130 رهينة. وتم إطلاق سراح أكثر من 100 شخص كجزء من صفقة أوقفت القتال في غزة لمدة سبعة أيام.
وكشف الموقع أن من وراء الكواليس اتصل وسطاء قطريون بمسؤولين إسرائيليين، نهاية الأسبوع الماضي؛ لمعرفة ما إذا كانت هناك مصلحة في إعادة إطلاق المحادثات غير المباشرة مع حماس بشأن صفقة جديدة.
وقال أحد المصادر إن مثل هذا الاتفاق المتوقع يمكن أن يشمل "عناصر إنسانية"، مثل إطلاق سراح كبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة، أو إطلاق سراح الرهائن الذين أصيبوا بجروح خطيرة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، وبعد الاقتراح القطري الأولي، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء الحربي عدم سفر رئيس الموساد إلى قطر.
وبعد رد فعل عنيف على القرار، غيّر نتنياهو مساره وسمح لبرنيع بالتعامل مع القطريين، وفق موقع أكسيوس.