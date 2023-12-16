لقاء إسرائيلي قطري مرتقب لاستئناف مفاوضات الرهائن

أفاد مصدر إعلامي أمريكي بأن اجتماعا مرتقبا سيجمع مدير وكالة التجسس الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أوروبا نهاية هذا الأسبوع؛ لمناقشة استئناف المفاوضات بشأن اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي نسب الخبر إلى مصدرين مطلعين، أن أهمية هذا الاجتماع المتوقع سيكون الأول بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام، وأدى إلى توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة.

ووفق المصدر ذاته، تشير عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات إلى أنها مستعدة لمحاولة استكشاف صفقة رهائن جديدة. وخرجت الصفقة السابقة عن مسارها قبل أسبوعين بعد أن رفضت حماس إطلاق سراح النساء المتبقيات اللاتي تحتجزهن كرهائن. وألقت حماس باللوم على إسرائيل في الانهيار، وقالت إن النساء اللواتي اقترحت إسرائيل إطلاق سراحهن كن جنديات في جيش الدفاع الإسرائيلي.