5 وفود تستكشف في القاهرة فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تستكشف 5 وفود تمثل حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل وأمريكا ومصر وقطر، اليوم الأربعاء، فرص الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة يوقف الحرب ويفضي لتحرير الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وتجاوبت الوفود الخمسة المشاركة في اجتماعات القاهرة، بشكل إيجابي، مع استئناف المفاوضات، وتتعلق الآمال بنتائج تلك المباحثات، خاصة بعد موافقة حماس على مقترح مصري قطري بدعم أمريكي لوقف القتال.

وتعتقد الولايات المتحدة أن الخلافات المتبقية بين إسرائيل وحماس يمكن التغلب عليها في المفاوضات.

ويتجه مدير وكالة المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، اليوم إلى مصر للمشاركة في المباحثات، ثم سيغادرها إلى إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وفق "رويترز".

ورفضت إسرائيل، الاثنين، الاقتراح المكون من 3 مراحل، الذي وافقت عليه حماس، وقالت إنه غير مقبول لأنه يضم شروطاً مخففة، معتبرة أن حماس تخادع العالم بموافقتها على المقترح.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن حماس قدمت اقتراحاً معدلاً وإن النص الجديد يشير إلى أن الفجوات المتبقية يمكن "سدها تماماً".

وبعد اقتحام الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، لمدينة رفح وسيطرته على معبر رفح، حذّر أسامة حمدان القيادي في حماس من أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إذا استمر العدوان الإسرائيلي في رفح".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية محدودة في المدينة للقضاء على مقاتلي حماس وتفكيك البنية التحتية التي تستخدمها الحركة.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل وحماس عدم ادخار أي جهد للاتفاق على هدنة. وقال: "بلا شك سيؤدي أي هجوم شامل على رفح إلى كارثة إنسانية".

وفي جنيف، قال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن "الذعر واليأس" يسيطران على الناس في رفح.

وحث منتقدون لحرب غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الضغط على إسرائيل لتغيير أسلوبها.

وأرجأت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل والمورد الرئيسي للأسلحة، بعض شحنات الأسلحة إليها لأسبوعين.