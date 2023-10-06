محامي عبير موسي يكشف حقيقة التهم المنسوبة لموكلته
أصدر قاضي التحقيق في تونس بطاقة إيداع بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفق المحامي التونسي نوفل بودن.
وقال بودن إن موكلته عبير موسي تواجه تهم السعي إلى قلب هيئة الحكم واستعمال سلاح وإثارة الشعب بعضه على بعض، إضافة إلى إحداث الهرج والقتل بالبلاد التونسية".
وفي حديث لإذاعة "موزاييك" الخميس، أكد بودن أنه لا وجود للأركان الواقعية والقانونية للتهمة المنسوبة لموكلته وهي من قبيل الجنايات.
وشدد المحامي على أن الوقائع ثابتة من خلال الفيديو المباشر الذي كانت تقوم به أو من خلال معاينة بواسطة عدل منفذ كان على عين المكان وليس فيه ما تتكون منه التهمة المنسوبة إليها، أي لا وجود للسعي إلى قلب هيئة الحكم ولا استعمال سلاح ولا لإثارة الشعب بعضه على بعض.