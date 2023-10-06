محامي عبير موسي يكشف حقيقة التهم المنسوبة لموكلته

وفي حديث لإذاعة "موزاييك" الخميس، أكد بودن أنه لا وجود للأركان الواقعية والقانونية للتهمة المنسوبة لموكلته وهي من قبيل الجنايات.

وشدد المحامي على أن الوقائع ثابتة من خلال الفيديو المباشر الذي كانت تقوم به أو من خلال معاينة بواسطة عدل منفذ كان على عين المكان وليس فيه ما تتكون منه التهمة المنسوبة إليها، أي لا وجود للسعي إلى قلب هيئة الحكم ولا استعمال سلاح ولا لإثارة الشعب بعضه على بعض.