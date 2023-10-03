الشرطة التونسية تعتقل عبير موسي
قال محام إن الشرطة التونسية اعتقلت اليوم الثلاثاء رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي معارضة بارزة للرئيس قيس سعيد، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج.
وقال نافع العريبي، محامي عبير، "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي".
وقالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على فيسبوك إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات.
وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين رافعين شعارات مناهضة للرئيس سعيد.
وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.
وقادت عبير وحزبها خلال الاشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد.
وكانت عبير قالت في تسجيل مصور في وقت سابق اليوم إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وقالت إن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.