هروب جماعي لسكانها.. الخرطوم تتحول إلى "مدينة أشباح"

أضحت العاصمة السودانية الخرطوم شبه خالية من السكان، بعد النزوح الجماعي هربًا من جحيم الحرب ودوي الرصاص المنهمر فوق سماء المدينة منذ ستة أيام مضت.

وعندما يحل المساء، يأوي ما تبقى من السكان الذين لم يغادروا الخرطوم بعد، إلى منازلهم، يحكمون إغلاقها من الداخل جيدًا، فهم لا يخشون رصاص المتحاربين وحده، وإنما باتوا يتخوفون من انتشار عصابات النهب التي تستغل مثل هذه الظروف لتقتحم المنازل بهدف السرقة والنهب.

ومنذ يوم السبت الماضي، تندلع مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مسرحها قلب العاصمة الخرطوم، في محيط القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري، وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة.

وشهدت الخرطوم اليوم الخميس هدوءًا نسبيًا مع محاولة الأطراف الالتزام بالهدنة الإنسانية التي أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء لمدة 24 ساعة لأغراض إنسانية، باستثناء بعض الاشتباكات التي شهدتها أطراف مدينة أم درمان الغربية بين الجيش وقوة جديدة من الدعم السريع وصلت العاصمة قادمة من إقليم دارفور.